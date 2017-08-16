旗袍美學對話 《東方綺思：傳統與當代時尚》展
西方視野下，旗袍向來擔綱東方美學韻致優雅的典範形象。輔大織品服裝學系即日起至10月15日假國立歷史博物館舉辦「東方綺思：傳統與當代時尚」展覽，以服裝為媒介，開啟東西文化交流的時尚美學對話，展覽遴選中華服飾文化中心旗袍藏品及專任助理教授林國棟服裝作品，展現織品之美。
1920年代起，服飾風尚隨時代更迭，旗袍依舊歷久不衰，其簡約線條及高度辨識度，處處展現華人女性婉約與典雅風韻。配合傳統與創新、東西方對話主題，輔仁大學遴選清末至近代時期旗袍30件，闡述四大主題：鑲緄傳統、清新簡約、雅致蕾絲、招惹藝術及飾品，搭配林國棟老師創作，展現旗袍從剪裁、開襟到材質等多樣性。
博物館商店現正販售─「旗麗時代：伊人、衣事、新風尚」，描述百年來旗袍在台灣的發展，探討旗袍的歷史脈絡、剪裁變遷與衣料的演變。
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(中時電子報)
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