竹塹中元城隍祭 21日起登場
「2017竹塹中元城隍祭」將於21日（農曆6月30日）熱烈登場，新竹市政府16日舉行活動記者會，市長林智堅除祈求國泰民安，也邀請全國民眾前來參與中元城隍祭，希望結合百年小吃，吸引民眾來到新竹市，除傳承百年宗教文化，也能對宗教文化有更深層的認識。
林智堅表示，1年1度的竹塹中元城隍祭是自1853年來舉行賑孤延續至今，他從小看城隍廟舉行中元遶境活動長大，相當感人，特別對獨特的「夯枷」留下深刻印象。
「夯枷」不但是每年城隍祭的重頭戲，更吸引越來越多年輕人參與，進一步了解宗教文化的意義，他也邀請全國民眾用最吸睛的神鬼裝扮，於9月3日到北大公園參加「古早廟會野餐趴」。
都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，賑孤自1853年舉行、1855年繞境賑孤，竹塹中元城隍祭幾乎從未間斷過，意義深遠，今年開虎門儀式將會進行網路LIVE直播鬼門開實況，民眾可於手機下載「寶島神很大」App，直擊台灣具代表性的宗教盛事。
文化局指出，每年城隍祭文創商品兼具獨特性及收藏性，非常受到民眾期待，今年推出「保你平安」手機立環、「送你希望」束口背包，讓城隍文創商品引領潮流，希望藉此吸引年輕族群參與，讓傳統民俗文化持續傳承與發揚。
今年的系列活動包括8月21日「福門大開，神鬼啟航」；8月22日「揪團夯枷，消災解厄」（開放網路線上報名）。
9月3日下午2點北大公園「古早廟會野餐趴」，結合古早廟會與野餐活動，帶大家重溫童年廟會盛況，現場除安排古早味童玩與四秀仔（零嘴），還有紅人榜歌手演唱、阿忠布袋戲、藝陣表演與樂團演唱輪番上陣，將帶給民眾一個難忘的廟會野餐趴。
同時當天只要符合「復古」或「神鬼」元素裝扮，就可獲得限量500分的「保你平安」手機立環。
野餐結束後，晚上6點跟著一起「查夜暗訪，祈福平安」擔任護衛隊，還能加碼獲得限量350分的「送你希望」束口背包。
9月5日下午1時「城隍威巡，遶境賑孤」活動，新竹市政府今年首度進行網路直播，並安排專人解說遶境活動與意義，讓更多人了解「遶境賑孤」文化內涵。
文化局今年並加碼舉行「走闖竹塹，地景遊戲─在地知識學推廣活動」，凡報名者即可獲得「保你平安」手機立環，活動設計5道關卡，結合在地文史知識及舊城區文化特色，透過線索突破關卡，完成遊戲者還可獲「助你安眠」防蚊香包。
(中時)
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