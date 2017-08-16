上原多香子性愛照將流出 傳為亡夫輕生主因
日本女團「SPEED」成員上原多香子，被爆出偷吃導致老公自殺身亡，雖然近日為此事出面鞠躬道歉，但仍難挽回跌至谷底的形象，演藝工作更是全面停擺，未料又傳出有性愛照未曝光，對她造成的傷害無疑是雪上加霜。
上原多香子偷情導致形象全毀，舞台劇結束後已無工作邀約，根據日媒報導，《女性SEVEN》周刊雖將她老公輕生死因公諸於世，但仍保留部分內容未公開，據悉TENN的手機中，除了有上原多香子和情夫的曖昧對話及親吻照，其實還有部分未公開的性愛照，若公開勢必毀了上原多香子演藝路，但TENN的弟弟疑似念在曾為一家人的舊情，選擇放嫂嫂一條生路，但這批性愛照殺傷力極大，被推測就是造成TENN的主要死因。
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(中時電子報)
關鍵字：上原多香子
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