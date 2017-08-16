英政府反對在愛爾蘭邊界設立檢查崗哨

英國政府在16日公佈的一份脫歐文件提及與愛爾蘭的邊界問題。英國方面表示不希望在脫歐之後設立邊界檢查崗哨。

據英國廣播公司（BBC）報導，英國政府日前表示，不希望在脫歐之後，設立愛爾蘭與北愛爾蘭之間的邊境崗哨。

英國政府16日公佈的一份脫歐文件中，提到有關脫歐協商的眾多條款，其中邊界問題是脫歐議程中的敏感話題，也是英國脫歐談判中三大重要問題之一。

但批評人士指出，政府並沒有給出解決該問題的詳細方案。

為歐盟成員國的愛爾蘭共和國，與英國領土的一部分--北愛爾蘭接壤，該處多年來領土爭議不斷。愛爾蘭共和國與北愛之間關係如何演變是敏感的問題，到底北愛應該歸屬於英國還是愛爾蘭，數十年來一直爭議不斷。

(中時)