喜憨兒月餅 讓你幸福過中秋
喜憨兒幸福烘焙，以微笑溫暖你我的心！2017年中秋，取得ISO22000/HACCP 及SGS認證的喜憨兒烘焙屋，主打健康輕食風，與馬偕紀念醫院營養醫學中心合作，研發製作少油、少糖、低熱量及增加纖維質的月餅，獨家風味、好吃無負擔，邀你共享美味、健康與愛的中秋佳節。
喜憨兒烘焙屋竹北工作站是新竹縣政府輔導喜憨兒社會福利基金會設立的庇護工場，營業項目為烘焙品製作、販賣，目前晉用24名庇護性員工及1名實習庇護性員工，由專業就服員帶領有工作意願、但還無法在一般職場工作的身心障礙朋友一起工作。
今天喜憨兒基金會舉辦中秋禮盒宣傳記者會，由憨兒指導現場來賓製作美味甜點與沙拉。還有憨兒拿出自製的烘焙筆記，裡面寫滿了烘焙程序與小秘訣，讓人讚嘆不已。
(中時)
關鍵字：喜憨兒幸福烘焙、馬偕紀念醫院營養醫學中心
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