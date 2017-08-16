過度接觸石綿　肋膜間質癌率高且致命

衛生福利部桃園醫院創傷科主任謝義山（右）和胸腔外科主任張懷陸（左）進行雙刀手術，成功替周先生切除腫瘤。（葉臻攝）

院方昨天替周先生舉行重生記者會，恭喜他重獲健康。（葉臻攝）

桃園市高齡70歲的周先生，去年10月因為呼吸急促、肋膜積水就醫，被診斷出罹患肋膜間質癌，在衛生福利部桃園醫院進行手術後復原順利，預計3周後出院，桃園醫院創傷科主任謝義山說，這類癌症與粉塵「石綿」有絕對關係，由於病徵不明顯，通常發現時都已晚期，建議在相關危險場域工作的人要保持健檢習慣。

謝義山說，石綿存在於石綿工業、高溫鍋爐相關、拆船業、鋼鐵廠、石化煉油廠、艦艇船舶等高度污染工作環境，長期暴露在石綿粉塵的環境中，石綿微粒會到達肺肋膜層，被巨噬細胞包圍形成組織傷害，平均20年後會形成肋膜間質癌，周先生過去在中鋼及煉鋁公司高溫鍋爐環境工作近40年時間，「很多患者都是在退休後才發現罹病」，屆時通常為時已晚。

謝義山表示，肋膜間質癌治療過程困難，預後也很差，存活很少超過1年，在替周先生手術時，可發現肋膜癌癌著胸壁生長、包覆整個右肺，甚至侵犯到橫膈膜，剝離腫瘤就像要把油豆腐的皮剝除一樣，「得切乾淨又不能傷到嬌弱的肺臟」，最後在他和胸腔外科主任張懷陸雙刀進行下，耗時6小時順利完成，並用溫熱化學治療殺死肉眼看不到的存腫瘤，讓周先生能在3周後出院。

謝義山表示，桃醫治療肋膜間質癌的效果斐然，過去5年間共治療8位病人，平均存活達18個月以上，超過國際水準，目前仍有3位存活，最長已存活近4年無復發跡象。

桃醫職業醫學科主任溫倩茹強調，石綿與肋膜間質癌有百分百關係，根據衛生福利部統計，台灣每年新發肋膜間質癌約有50至100位，且好發於高雄地區，大多為從事海軍鍋爐間工作官兵、拆船工人、鋼鐵廠員工、煉油廠員工等工作，由於肋膜間質癌的潛伏期可以達到20年，呼籲在相關高風險環境工作的人，每年都要做健康檢查，提升罹病後的治癒和存活率。

(中時)