誤認治疝氣要割睪丸 老翁蛋蛋腫如哈密瓜

中時
中國時報記者／
誤認治疝氣要割睪丸 翁蛋蛋腫如哈密瓜
台中慈濟醫院一般外科醫師高國堯透過斷層掃描報告發現，陳翁下體腫脹，竟是陰囊擠進100公分的大、小腸。（王文吉攝）
誤認治疝氣要割睪丸 翁蛋蛋腫如哈密瓜
陳翁誤會治療疝氣要割掉陰囊，忍病痛10多年，才被家人強逼送醫。（王文吉攝）
誤認治疝氣要割睪丸 翁蛋蛋腫如哈密瓜
疝氣病患陳翁聽信賣藥台偏方，自行購買藥粉、藥丸服用，造成腎功能受損，須終身洗腎。（王文吉攝）

台中86歲陳姓老翁誤以為治療疝氣得切除陰囊，形同失去男性雄風，他聽信電台廣告，花了50多萬元買偏方，吃出慢性腎衰竭，才到台中慈濟醫院求助。醫師判定陳翁得終身洗腎，並發現走路外八的他，近百公分大腸、小腸掉進陰囊裡，腫成哈密瓜大小。

陳翁下腹部腫脹如直徑18公分球體，一般外科醫師高國堯原以為是腫瘤，透過電腦斷層掃描發現，大腸、小腸加起來快100公分，全擠進左邊陰囊，睪丸也被迫神隱；難以站立的陳翁並抱怨「7天沒有排便」，他自知是「墬腸」造成，疝氣病史已有10多年。

家人苦勸陳翁就醫開刀，因他誤以為疝氣手術等於切除陰囊，與遭「去勢」的太監差不多，總是有所忌諱答「你不知道啦！」寧可聽信賣藥電台偏方，購買藥粉、藥丸服用，或是喝青草茶改善便祕，每月花費上萬元，疝氣沒治好，還全身長疹。

今年5月中旬，陳翁無法站立，也吃不下，被家人拖去就醫，意想不到手術安排好，術前抽血報告竟查出腎臟已惡化為慢性衰竭，經洗腎月餘醫療團隊才進行開刀，術後住院4天就出院。陳翁發現，腸子回歸腹腔，陰囊完好如初，也沒想像中的疼痛不適，再也不提吃偏方的事。

「別無他法，手術是治癒疝氣的唯一方法！」高國堯指出，傳統是以組織縫合手術，通常5、6針就可解決疝氣，但因腹股溝原本就很脆弱，容易再次復發。

高國堯強調，大部份病人都適用「傷口小且恢復較快」的腹腔鏡手術，陳翁因長年服用不明藥物，造成腎臟及心臟功能受損，不適合全身麻醉，只能用傳統方式從腹股溝切開的手術方式，將腸子復位後，再用人工網膜做無張力修補。

高國堯表示，不論任何年齡都可能患疝氣，年輕人可能是腹腔通道先天性閉鎖不全，年紀漸長，腸子就可能從裂縫跑出來，老人家則是腹壁變薄，若有咳嗽、大便，甚至拉單槓出力，也會導致通道裂開，造成腹股溝疝氣。

高國堯說，男女罹患疝氣比例為10比1，通常症狀不會太痛苦，也沒有立即危險，但如果一直不處理，等腸子推不回去，掉在裡面愈來愈腫，一旦壓力愈高，可能造成腸壞死，甚至惡化成有致命高的腹膜炎。

(中時)

關鍵字：疝氣陰囊睪丸
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