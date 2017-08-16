彰師大附工雄獅管樂社 為彰化媽譜寫《南瑤宮聖歌》

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中國時報記者／
彰師大附工雄獅管樂社 為彰化媽譜寫《南瑤宮聖歌》
彰師大附工雄獅管樂隊昨天上午在南瑤宮廟前廣場演奏發表由指揮洪楷崴譜曲的新作《南瑤宮聖歌》。（謝瓊雲攝）

彰化師大附工雄獅管樂社15日上午在南瑤宮發表彰化媽新樂曲《南瑤宮聖歌》，以西方的管樂隊演奏傳統東方廟會行進曲，氣勢磅礡、東西合璧，令人耳目一新。

彰化市長邱建富指出，彰工雄獅管樂隊自去年起連續兩年，在彰化媽笨港進香活動回鑾彰化市區時，都出動迎駕沿途隨鑾轎吹奏為媽祖開道踩街，恭迎媽祖鑾轎回到南瑤宮；今年雄獅管樂隊勇奪全縣音樂比賽「打擊重奏」第一名，晉級全國賽更拿下優等，因此決定寫歌答謝、讚頌媽祖神恩。

由於與南瑤宮互動頻繁，且學校就位在彰化市，南瑤宮的彰化媽成了彰工管樂隊成員心靈寄託的殿堂；為了感謝南瑤宮媽祖的鼓勵與庇佑，讓其求學及音樂比賽都擁有良好的成績，樂隊的夥伴們常常相約，一起到南瑤宮拜拜。

作曲者、樂隊指揮洪楷崴表示，《南瑤宮聖歌》由彰工校友、南瑤宮青年會會長蔡舜淵填詞，樂曲融合南瑤宮「有鼓無鐘」的特色，曲目全長約5分15秒，開頭先以北管正八音展現廟會的氣氛，演奏時凸顯彰化媽的莊嚴，最後再以正八音做為結尾、澎湃收場。

社長林佳萱表示，今年的回鑾活動是我第一次參加遶境，當我們隨著隊伍回到廟裡表演南瑤宮三年前發表的《彰化媽置阮心中》，心中的澎湃與感動難以形容。

同為校友的邱建富說，彰工雄獅管樂隊用音樂溫暖社會，看到學弟妹如此用心、努力，感到很欣慰， 並用音樂聲溫暖社會，這首曲子9月2日也將在員林演藝廳「2017愛公益音樂會」中，首度正式對外公開演出，歡迎有興趣民眾一同前往欣賞。

(中時)

關鍵字：南瑤宮聖歌彰師大附工雄獅管樂社
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