彰師大附工雄獅管樂社 為彰化媽譜寫《南瑤宮聖歌》
彰化師大附工雄獅管樂社15日上午在南瑤宮發表彰化媽新樂曲《南瑤宮聖歌》，以西方的管樂隊演奏傳統東方廟會行進曲，氣勢磅礡、東西合璧，令人耳目一新。
彰化市長邱建富指出，彰工雄獅管樂隊自去年起連續兩年，在彰化媽笨港進香活動回鑾彰化市區時，都出動迎駕沿途隨鑾轎吹奏為媽祖開道踩街，恭迎媽祖鑾轎回到南瑤宮；今年雄獅管樂隊勇奪全縣音樂比賽「打擊重奏」第一名，晉級全國賽更拿下優等，因此決定寫歌答謝、讚頌媽祖神恩。
由於與南瑤宮互動頻繁，且學校就位在彰化市，南瑤宮的彰化媽成了彰工管樂隊成員心靈寄託的殿堂；為了感謝南瑤宮媽祖的鼓勵與庇佑，讓其求學及音樂比賽都擁有良好的成績，樂隊的夥伴們常常相約，一起到南瑤宮拜拜。
作曲者、樂隊指揮洪楷崴表示，《南瑤宮聖歌》由彰工校友、南瑤宮青年會會長蔡舜淵填詞，樂曲融合南瑤宮「有鼓無鐘」的特色，曲目全長約5分15秒，開頭先以北管正八音展現廟會的氣氛，演奏時凸顯彰化媽的莊嚴，最後再以正八音做為結尾、澎湃收場。
社長林佳萱表示，今年的回鑾活動是我第一次參加遶境，當我們隨著隊伍回到廟裡表演南瑤宮三年前發表的《彰化媽置阮心中》，心中的澎湃與感動難以形容。
同為校友的邱建富說，彰工雄獅管樂隊用音樂溫暖社會，看到學弟妹如此用心、努力，感到很欣慰， 並用音樂聲溫暖社會，這首曲子9月2日也將在員林演藝廳「2017愛公益音樂會」中，首度正式對外公開演出，歡迎有興趣民眾一同前往欣賞。
(中時)
關鍵字：南瑤宮聖歌、彰師大附工雄獅管樂社
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