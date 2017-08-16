《請回答1988》狗善CP成真 柳俊烈認戀惠利！

惠利與柳俊烈今被韓媒爆料熱戀ING，男方已透過公司承認。（圖／翻攝自《請回答1988》TVN官網、《Dispatch》）

惠利與柳俊烈因人氣韓劇《請回答1988》結緣相戀。（圖／翻攝自《Dispatch》）

人氣韓劇《請回答1988》的收視紀錄日前雖被《鬼怪》打破，但仍不減戲迷們對這齣戲的支持，其中女主角「德善」李惠利當時在戲中二擇一，最後情歸「崔澤」朴寶劍，曾引來支持她與另一男主角「正煥」柳俊烈的戲迷哀號，沒想到今(16日)韓媒報導，直擊戲外惠利最後情歸被暱稱狗煥的柳俊烈，「狗善CP」修成正果引發討論。

據《Dispatch》報導，今年3月惠利與柳俊烈被目擊刻意穿著羽絨服、戴上口罩包得緊緊在蠶室石村湖約會，兩人戲拍完後各自衝刺演員與歌手工作，雖行程繁忙但仍會抽空約會，也會十分注意外界視線，深怕媒體拍到，而惠利也會親自開車到男友家附近與柳俊烈見面，可見兩人私下相當呵護這段感情。

本月11日惠利從國外行程返回韓國後，便開車前往柳俊烈家，手提著一個紅色購物袋，似乎是特別為男友準備了伴手禮，而消息曝光後，柳俊烈稍早透過公司承認戀情，公司代為聲明表示：「柳俊烈與惠利最近開始正式交往，因戀愛關係突然曝光向粉絲道歉，也期盼外界能祝福兩人戀情。」

(中時電子報)