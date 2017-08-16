基隆再停電！拖車拉斷高壓電線影響3075戶住家

今早10時許中山一路高壓電箱遭拉斷墜落，現場冒起濃煙，台電人員緊急前往搶修。（張穎齊攝）

電線杆被拉斷墜落，造成中山一路一帶3075戶停電。（張穎齊攝）

拖板車超重又超高，誤闖31號橋，在轉進中山一路時拉扯到電線。（張穎齊攝）

墜落起火的高壓電箱（張穎齊攝）

今早10時中山一路高壓電箱遭拉斷墜落，警方已在現場拉起封鎖線。（張穎齊攝）

當地經營海產店的商家損失慘重，將近10幾隻活魚及螃蟹都因斷電而不幸死亡。（張穎齊攝）

商家無奈表示，客人因斷電都紛紛離去。（張穎齊攝）

斷電使得當地居民熱到氣炸。（張穎齊攝）

基隆又停電！今早10時許中山一路31號橋有1部從桃園市運送進口重型機械拖車，因不熟路況，從成功2路右轉中山1路時，誤闖限重10噸的通行路段，又因車輛超高，鉤住電線，造成高壓電桿倒塌，並將電桿拉斷，使得周邊地區3075戶停電，台電估計在下午4時前完成復電工程。

今早10時10分，1部來自桃園的「大園開發有限公司」的拖板車，承載大型機具，行經中山1路時，因機具過高扯到電線，使得11000伏特高壓電箱應聲墜落，引起火花，現場布滿大量濃煙，警消獲報後立即前往拉起封鎖線，撲滅火勢。

「嚇死我了，還以為是爆炸！」目擊的居民指出，當時她在1樓客廳突然聽到「碰！」一聲，立即出門查看，發現現場燃起火勢，嚇得她趕緊報警。吳姓居民也說，昨今2次停電，讓他熱得受不了，今早出外查看才得知是電線出包。

議長宋瑋莉、議員楊石城及議員施世明的兒子施偉政也趕進到場關心。宋瑋莉表示，此處的高壓電箱半年前也一樣發生過拉斷爆炸意外，所幸當時無人傷亡，怎料1年竟連續發生2次，已經屢次向台電反映，建議盡速遷移高壓電桿、地下化或是拉高電纜線高度，但仍然遲未改善。

楊石城說，光是昨天大停電就已經讓附近商家損失慘重，今早又發生這樣的意外，已經讓附近住戶嚇得無法安心生活。而附近1間海產店的董姓老闆則嘆說，昨晚加上今早的停電，已經讓他的魚、蟹死了10幾隻以上，用餐的客人都紛紛跑光，損失近萬元，讓他非常無奈。

工務處技正簡翊哲表示，由於現場為11000伏特高壓電，台電人員立即協助斷電，現場亦有警消人員協助拉起封鎖線，避免危險。台電已於10點半左右斷電完成，目前住戶均陸續復電，尚有49戶待復電。

台電公司統計，中山一路交通事故案，原停電戶數3075戶，經緊急處置後目前停電49戶。停電範圍：中山一路14巷2~17號丶成功二路4~24號，目前台電正加調派人力搶修部分停電。

基隆市警察局第四分局中山派出所長謝仁發表示，該肇事拖板車重達20多公噸，並超高4.7公尺，已經違反道路交通管理處罰條例，警方也將進行開罰。

簡翊哲表示，現場路面清潔在環保局的協助下已於12:20開放雙向通行，而台電最後的立桿復電作業預計在今日下午4時前完成，後續也會追究相關肇事責任。

(中時)