宜蘭5.9萬戶停電 藍綠議員同籲縣府為民發聲

國民黨宜蘭縣議員林岳賢、黃定和、陳鴻禧、黃建勇（由左至右）今批台電跳電，讓民眾蒙受損失，縣府應該站出來為民眾發聲。（李忠一攝）

昨天(15日)全台大停電，宜蘭有高達5.9萬戶停電，今天（16日）藍綠議員紛紛表達不滿與關切，國民黨宜蘭縣議會黨團批評，縣府沒開設災害應變中心，應變不積極，認為縣府應該協助民眾向台電討公道、求償。民進黨議會黨團說，站在人民的立場「該國賠就國賠！」

國民黨議會黨團書記長陳鴻禧表示，許多民眾打電話給他，餐廳、理髮店、臨時要加班的勞工朋友，都受到停電影響，縣府要站出來為百姓發聲，向台電要求賠償。議員黃定和表示，宜蘭有30多萬用電戶，就將近6萬戶沒電，縣府應該比照颱風風災受害的果農去現場勘查，民眾如有損失可到各鄉鎮市公所登記後，再向台電求償；此次縣府沒有開設災害應變中心，對災害應變不積極。

議員林岳賢說，蔡英文上任後說要「點亮台灣」，結果卻讓人民以蠟燭點亮台灣，呼籲蔡政府不要用口號治國，要考量人民需要，核電到底要不要應該要交由全民公投來決定。

民進黨議會黨團總召張秋明表示，對於停電造成公司行號、民眾的損失，黨團的意見是「該國賠就國賠。」

依據宜蘭縣災害應變中心作業要點，氣、油、電災害權責機關為工商旅遊處，工旅處長陳長偉回應說，成立災害應變中心條件是10人以上傷亡或停電達36小時，縣府有成立「緊急應變小組」，統一聯繫警察局等單位應變。

陳長偉表示，有關停電補償、賠償方案，已聯繫台電總公司，台電會統一對外發布。民政處長邵治綺表示，民政處會協調各公所，比照風災設立單一窗口，先收集民眾的損失等資訊，收集後統一由縣府再找台電討論。

(中時)