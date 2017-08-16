宜蘭5.9萬戶停電 藍綠議員同籲縣府為民發聲
昨天(15日)全台大停電，宜蘭有高達5.9萬戶停電，今天（16日）藍綠議員紛紛表達不滿與關切，國民黨宜蘭縣議會黨團批評，縣府沒開設災害應變中心，應變不積極，認為縣府應該協助民眾向台電討公道、求償。民進黨議會黨團說，站在人民的立場「該國賠就國賠！」
國民黨議會黨團書記長陳鴻禧表示，許多民眾打電話給他，餐廳、理髮店、臨時要加班的勞工朋友，都受到停電影響，縣府要站出來為百姓發聲，向台電要求賠償。議員黃定和表示，宜蘭有30多萬用電戶，就將近6萬戶沒電，縣府應該比照颱風風災受害的果農去現場勘查，民眾如有損失可到各鄉鎮市公所登記後，再向台電求償；此次縣府沒有開設災害應變中心，對災害應變不積極。
議員林岳賢說，蔡英文上任後說要「點亮台灣」，結果卻讓人民以蠟燭點亮台灣，呼籲蔡政府不要用口號治國，要考量人民需要，核電到底要不要應該要交由全民公投來決定。
民進黨議會黨團總召張秋明表示，對於停電造成公司行號、民眾的損失，黨團的意見是「該國賠就國賠。」
依據宜蘭縣災害應變中心作業要點，氣、油、電災害權責機關為工商旅遊處，工旅處長陳長偉回應說，成立災害應變中心條件是10人以上傷亡或停電達36小時，縣府有成立「緊急應變小組」，統一聯繫警察局等單位應變。
陳長偉表示，有關停電補償、賠償方案，已聯繫台電總公司，台電會統一對外發布。民政處長邵治綺表示，民政處會協調各公所，比照風災設立單一窗口，先收集民眾的損失等資訊，收集後統一由縣府再找台電討論。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。