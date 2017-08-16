中影案聽證會 中影：移轉股權無不相當對價
不當黨產處理委員會今（16）日針對中影案舉行聽證程序會，聚焦國民黨中投公司95年時以每股65元出售中影股權是否合理。中影經理楊文山在意見陳述時強調，95年1月至7月間，中投以外的中影股權成交價格，每股10元、48.5元、57元、65元都有，成交淨值都低於65元，「當年65元成交，沒有不相當」。
楊文山表示，中影在94年底至少有3筆資產減損，總計約5億9000多萬元，但當初每股淨值未將資產減損扣除；95年4月30日中影每股淨值約70.78元，若將資產減損列入調整，每股淨值應再減10.12元，因此股權沒有不相當。
楊文山指出，中影董事長郭台強的妻子羅玉珍，在96年間實際購入中影股權，當時每股淨值約剩49元；96年5月，中影每股淨值為49.14元（中影公司自結），6月淨值48.99元。當時中影市價加總每股不過59元，羅玉珍以每股65元購入股權，顯然股權移轉是相當對價轉讓，購買價格甚至還偏高。
楊文山也說，此次聽證程序已經違反違黨產條例的立法目的，並有違反憲法第15條，有侵害人民財產權之虞。若黨產會認定中影為國民黨附隨組織，將來追徵或命中影返還國家不當取得的財產，中影現有所有股東權利將受損。
(中時)
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