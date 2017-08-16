中市7月空品出爐 PM2.5逐年改善
台中市政府持續防制空汙，跨局處成立空汙減量工作小組，推動85項空汙減量措施，加強空汙管制力道。今年7月份最新的PM2.5月均值為14.0微克/立方米，相較104年同期17.2微克/立方米，105年同期14.8微克/立方米，空品已逐年改善。環保局長白智榮表示，台中市PM2.5減量成果逐漸顯現，市府會持續推動各項措施，也呼籲民眾多搭乘大眾運輸交通工具，共同為改善空汙努力。
環保局表示，每年11月至隔年3月冬季期間，以及颱風來襲時，受氣候和地形影響，中部地區汙染物擴散不佳，造成空品不良；相反的，每年6月至8月的夏季期間，因對流旺盛，大氣擴散條件較佳，且降雨機率高，空氣品質通常較好。
統計台中市近三年7月份同期空品狀況，104年PM2.5為17.2微克/立方米，105年為14.8微克/立方米，106年14.0微克/立方米，空氣品質一年比一年進步。
環保局白局長指出，市府自104年起跨局處成立「台中市空氣汙染減量工作小組」，每季邀集各局處開會，經滾動檢討修正，共制訂及執行85項空汙減量措施，從固定、移動和逸散源三方著手，加強空汙源稽查、監測及控管力道。自104年9月1日空汙減量小組成立以來，累計至106年3月底止，PM2.5減量已達1,121.68公噸。
環保局將持續密切監測空品狀況，若空品不良將隨時啟動空品不良應變機制，也呼籲民眾多搭乘大眾運輸交通工具，透過全民力量一起對抗空汙。
(中時)
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