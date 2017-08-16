交通號誌停擺 淡水警用發電機解套獲盛讚

淡水警出動發電機讓停擺的交通號誌「復活」，獲得民眾盛讚。（譚宇哲翻攝）

淡水警出動發電機讓停擺的交通號誌「復活」，獲得市議員蔡葉偉盛讚。（譚宇哲翻攝）

淡水警出動發電機讓停擺的交通號誌「復活」，獲得民眾盛讚。（譚宇哲翻攝）

昨天全台大停電造成淡水區交通號誌全面停擺，警員為疏導交通疲於奔命之際，更出動防颱用發電機，中正路與中山路口紅綠燈接上「行動電源」後正常運作，化解交通危機，許多民眾包括市議員蔡葉偉紛紛大讚「聰明」，也有人笑說：「比用愛發電有用多了！」

淡水警分局去年9月梅姬風災後便曾祭出發電機供電妙招，讓部分停擺中的重要路口號誌恢復正常運作，緩解交通指揮員警的辛勞，而發電機也就此成為淡水分局各派出所的防颱配備，沒想到今年還沒在風災中出動，意外在無預警大停電中幫了大忙。

(中時)