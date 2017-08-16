機器手臂置換膝關節 7旬婦重拾笑顏
台中市73歲吳姓婦人，多年前開始雙腿膝關節陸續退化，疼痛感讓她幾乎難以行走，2年前先施行單側關節置換，但術後恢復需要數月，今年選擇新式機器人手臂置換另側膝關節，手術後即可下床，讓吳婦重拾笑顏，現在還能爬山、務農。
吳姓婦人說，約5、6年前開始感覺膝關節退化，曾服用過維骨力、中藥等，只要有人介紹就買來吃，但效果不彰，2年前決定先進行退化較嚴重的左側膝關節，當時採用傳統手術，住院一周後返家，但仍需仰賴女兒照顧，約2、3個月後才不再倚賴拐杖。
今年4月間，吳婦決定進行右側膝關節置換，經與醫生討論，選擇最新式的機器人手臂微創手術，她笑說，術後當天即可下床，也不必再做復健，恢復相當快。
中國附醫骨科部主任許弘昌表示，傳統膝關節置換手術因需要使用許多參考點，對人體組織破壞多、傷口大，機器人手臂除具有傷口較小、復原快等優點，且提高精準度，堪稱骨科手術新紀元。
(中時)
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