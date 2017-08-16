大停電 國民黨台北市黨部批「逆天瞎賭、全民皆輸」
針對全台大停電，國民黨台北市黨部16日指出，災情損失無法估計。民眾哀鴻遍野、叫苦連天。蔡英文總統透過臉書，代表政府向全國人民道歉，市黨部痛批「逆天瞎賭、全民皆輸」。
國民黨台北市委員會主委陳永仁表示，台北市是商業密集住商混合區，沒有工廠，民眾遇到停電，住高樓的只能爬樓梯回家，大樓沒有電的只能用柴油發電，所以民眾在各地馬路上吸的是柴油廢氣，政府政策失敗，民眾就會受苦受難，假如蔡政府還有一絲憐憫百姓之心，就應該好好檢討能源政策、用心愛護人民。該黨呼籲民進黨政府不要用意識形態治國，讓政策回歸專業，國家才能持續進步向上，民眾才能安享幸福。
台灣自入夏以來頻頻有缺電的傳聞，但是行政院發言人徐國勇對此事件卻說「應該是人為的疏失造成跳電事件，與發電用的比例沒有關係，並不會有重啟核電的考慮。」政府應確保供電穩定正常，否則，供電不穩定不正常，發電單位常處於緊繃狀態，會壓縮其反應時間與工作，也就會不斷出包、凸槌。
(中時)
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