世大運將至 桃園儀軌服務組蓄勢待發

儀軌服務組年初就開始記參賽國家國旗，以及不同國家的習俗。（葉臻攝）

2017世大運將在本周六開幕，預計將有1萬5000名來自各國的選手參賽，桃園市楊梅國中、幸福國中、龜山國中等8校共50位教職員和30名語言志工成立儀軌服務組，將在桃園市6座競賽館場和6座練習場館內接待外國選手、FISU總會人員與各國外賓。

本屆世大運22項競賽種類中，僅有跆拳道、游泳、水球、射箭、高爾夫、排球與足球等7個項目，將在桃園市體育館、體育大學、揚昇球場、陸軍專科學校與長庚大學等進行競賽，桃園田徑場與游泳池則提供各國選手進行練習。

桃園市則又楊梅、幸福、龜山、大崗、龍岡、仁和、迴龍國中小與楓樹國小等8校參與儀軌服務組，幫忙引導、接待參賽或觀賽的選手貴賓、安排頒獎貴賓就位，和確認登台領獎選手的國籍與國家旗幟搭配無誤。

(中時)