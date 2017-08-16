30年犯45竊案 65歲婦鎖定移工下手失風被逮
30年來累積犯下45件竊案的65歲張姓婦人，因竊盜案遭通緝中，8月初從苗栗來台中投靠友人，鎖定剛領餉到第一廣場消費的移工，偷錢包時遭發現而逃逸，警方獲報到場圍捕，逮到張婦，她還碎念「台中的土地公真不可靠」，才拜完下手竟立刻就抓，警方發現她還因偷竊案被通緝中，依法送辦歸案。
第一分局繼中派出所日前接獲報案，指東協廣場附近發生糾紛事件，員警趕赴現場調查，有移工指控錢包遭偷，竊賊才剛逃逸，員警隨即發動圍捕，在附近土地公廟內逮獲涉案張婦，張婦辯稱她僅到土地公廟拜拜，並沒偷東西。
趕至現場的被害人指認張婦行竊，而張婦反咬被害人誣賴；經巷內水果攤老闆向現場員警報案指稱，撿到張婦剛丟棄的1只錢包，張婦才啞口無言，坦承行竊。警方又追出張婦因竊盜案各遭士林地檢署及高雄地檢署通緝中。
張婦說，她看好移工在領餉後會到東協廣場附近聚會及消費的下手良機，才打扮成背包客伺機尋找作案機會，尾隨1對男女至小巷，從後方拉走女子背包拉鍊行竊得手即轉身逃逸，沒想到，因一旁用餐移工發現而呼救，引起騷動害她失風被逮。
(中時)
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