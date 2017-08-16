陸客不來 韓免稅店、旅館快撐不下去

大陸不滿南韓部署薩德飛彈防禦系統，祭出限韓令。影響所及，陸客到南韓旅遊的人數銳減，韓國地方機場、免稅店和旅行社面臨倒閉危機。

南韓清州國際機場等無人，蕭條情況持續惡化，根據韓聯社報導，機場免稅店實際上已陷入「枯死狀態」。 苦撐的免稅店與旅館業者，只能枯等南韓政府的補助，或是有新的解套方案。

清州機場的city免稅店去年旺季(4月至10月),月均銷售額達60億韓元。但大陸「限韓令」上路後，月銷售額下滑到了1億韓元左右。今年3月開始，連每月1.5億韓元的租金也付不出來。免稅店人士透露，若情況持續惡化下去，裁員難以避免。

清州機場上月的國際航班乘客人數為1.3217萬，不及去年同期的五分之一。航班數也從去年7月的492下降到了138。由於清州機場國際航線90%的乘客都是大陸遊客，而為填補陸客不來的缺口，韓方雖然增加東南亞等不定期航線，但遠遠不夠填補。

(中時)