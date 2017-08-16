新竹惡劣離職社工 詐八旬翁千萬積蓄
新竹市1名楊姓離職社工，利用過去訪視個案經驗，得知高齡88歲葉姓老翁擁有千萬積蓄，假借能幫老翁爭取孫子監護權為由，陸續騙走他1710萬存款，15日又要再騙130萬，被保七員警及南門所聯手逮捕，葉翁老本盡失，在警局痛哭失聲。
警方調查，葉翁兒子早逝，與外籍妻子留下1名孫子，法院為審理孫子監護權，由當時還在職的楊姓社工訪視老翁生活及經濟狀況。
楊女見老翁年邁可欺，以「假本票」作為擔保，分次騙走他十萬到百萬不等存款，葉翁以為楊女是為了幫他爭取監護權，迅速將錢領出交付，誤信是法院要的財力證明，短短1年多就騙走1710萬元。
倒楣的老翁除了遭楊女詐騙，同時又遇到詐騙集團冒充銀行行員，向他借款15萬元，老翁是該銀行長期客戶，見對方沒還錢，15日怒氣沖沖到銀行理論，派駐該行的保七警員察覺有異，上前關心才查出遭詐騙始末。
「她騙了我一生積蓄！」葉翁在警局泣不成聲，原以為熱心的楊女竟是有詐欺前科的離職社工，陸續被拿走的千萬存款，被警方揭穿都是詐騙慣用伎倆，只是沒想到社工員也會犯案。
葉翁告訴警方，指楊女還要來拿130萬尾款，警方決定將計就計，15日埋伏在取款地點，將楊女及兒子逮捕，楊女落網後坦言已離職，因過去職務關係得知老翁有錢，遂使計詐得其存款，全案訊後依詐欺罪嫌移送法辦。
(中時)
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