疑新手換瓦斯釀禍 中市小吃店氣爆5傷

疑似新手換瓦斯引發氣爆，素食養生館內一片凌亂。（張妍溱翻攝）

又是新手換瓦斯釀禍！台中市一家小吃店今天下午近2點發生瓦斯氣爆事件，位於北區學士路上一家素食養生館，當時因桶裝瓦斯用罄，請瓦斯公司人員前來更換，疑似因瓦斯行新手操作不慎發生氣爆意外，造成店內一片凌亂，當時有顧客在店內用餐，3人遭氣爆震碎玻璃割傷送醫，另外2人因傷勢不嚴重，自行離開。

(中時)