搶南市長 李俊毅轟賴神：一人決策一人市府
明年台南市長選舉，民進黨參選人之一，前黨副秘書長李俊毅今推出網路影音徵文活動造勢，李俊毅也砲轟市長賴清德執政，根本是「一人決策、一人市政府」，政策決策內容封閉。
民進黨明年市長選舉，可出現七搶一局面，有意參選的李俊毅今天上午砲轟賴清德，颱風假放不放被罵翻，完全沒有能讓人信賴。前瞻計畫中南市的輕軌建設，約花600億，中央挹注300億，其餘要自籌財源，接近南市一年預算規模一半，「輕軌到底為誰而建？」，根本是為觀光客而建，不是為市民通勤，且相關決策在台南未被討論。
李俊毅更說，南鐵地下化工程，7年來空轉。賴清德決定南鐵東移，但決策過程沒人知道，卻造成工程延宕，落後鄰近的高雄許多。他說，房屋稅也是目前台南很大的民怨，漲價外還追溯15年，決策模式也沒人了解。
為讓南市目前較封閉的決策模式，轉為開放，李俊毅說，人民作主的年代，政策應透過民主的機制，由人民來制訂。因此，台南人需要什麼政策，自己來規劃，希望透過這個活動廣徵民意，作為未來施政的規劃基礎。他將設置一套網路影音與文字搜集系統，啟動徵文與影片活動，主題為「如果我是台南市長」，讓一般民眾針對南市市政，提出創見，未來將提供給市府、南市立委與總統府。
李俊毅說，他的政策主張，對市府團隊形成很大壓力，遭到市府諸多打壓，例如他主張要廣設停車場、不要拖吊場，購買公車廣告宣傳，市府非常有意見，要求公車業者將廣告下架。此外南市各里收到公文，不准讓政治人物在里活動中心辦政治活動，很明顯也是針對他，因南市752里，他已在300多里舉辦座談。
(中時)
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