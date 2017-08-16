王中平瞞妻拈花惹草 驚爆廈門私會「她」已3年

形象憨厚老實的王中平，竟驚爆長年往返廈門拍戲，在當地邂逅心儀的對象，兩人私會長達3年。(中時資料照片)

歌手出身、之後轉戰戲劇圈有成的男星王中平，最讓人印象深刻的就是他憨厚踏實的形象，在戲裡也總演老實人，且跟女星老婆余皓然結婚後，一直恩愛甜蜜過日子，堪稱演藝圈模範夫妻檔，沒想到今卻爆出王中平瞞著愛妻，趁拍戲在廈門拈花惹草，還坦言「我好想照顧她」。

一臉人畜無害、耿直憨厚的王中平，竟爆出背著老婆「精神出軌」，而且已經3年？據《蘋果》報導，今年50歲的王中平，近年往返廈門拍戲，在當地邂逅了讓他魂牽夢縈的人，忍不住鬆口表示：「她太美了」，其實這對象是一棵當地園藝店的杜鵑樹，他每次到中國大陸工作，必定繞去探望「她」，一解相思之苦。

然礙於園藝店開價太高，讓瞞著老婆偷偷萌生愛苗的王中平，遲遲下不了決心替「她」贖身，直到某次廈門刮颱風，讓王中平心急如焚，也因此下定決心，待風雨稍停歇後就趕到園藝店，隔著牆果真看到杜鵑樹受到摧殘，當下心想：「好想照顧她」，就這樣站了3小時等老闆開門，議價後用4千人民幣(約1.8萬元台幣)為「她」贖身，笑稱交貨時老闆用粉紅紗布包裹了他心愛的杜鵑樹，看起來就像新娘頭紗，王中平盼了3年，最終將心愛的「她」帶回台灣，成了另類的「廈門新娘」。

(中時電子報)