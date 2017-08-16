六旬男廁所猥褻9歲女童 遭判重刑4年
61歲葉姓男子見9歲女童落單，竟將女童拉進公廁猥褻；台北地方法院審理認為，女童描述被害經過清晰，是親身經歷，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪方，重判葉有期徒刑4年。本案可上訴。
2014年4月12日下午1時許，葉在台北市某公園見9歲女童獨自一人遊玩，將女童強拉進身心障礙廁所後，將廁所門上鎖，以手摀住女童的嘴，對女童上下其手，被害女童逃離廁所後報警，警方逮捕葉移送檢方起訴。女童向檢警指控，她當時和同學吵架，獨自遊玩，葉拿出身分證對她說「妳看，我身分證配偶欄是空白的，沒有家人很孤單。」還說「妹妹，妳很可愛，可以做我乾女兒嗎？我家裡有很多錢，妳可以來我家裡，我每個月給妳5000元」。女童說當時已拒絕葉，卻還是被拉進殘障廁所，葉在廁所裡說「妳很可愛，可以讓我親一下嗎？」然後就把手伸進衣、褲摸她。
葉辯稱，是女童要小便，才陪她進廁所，否認犯罪。不過，法官審理認為，被害人只有9歲，以其智識能力和社會經驗，對於男女之性事尚屬懵懂、淺薄，如果不是親身經歷的受害經過，怎能憑空想像杜撰，採信女童證詞，認定葉涉及強制猥褻。
判決理由指出，葉只因圖滿足個人性慾，罔顧被害人身心發展、性觀念未臻成熟的稚齡，智慮未深，對其為猥褻行為，破壞被害人對人性的信賴，犯罪情節重大，且犯後否認犯行，全無懊悔之心，判葉4年徒刑。
(中時)
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