顛覆傳統銅雕印象「且聽風吟」9月開展
顛覆傳統銅雕的刻板印象，台中市大美無言藝術空間將於9月2日起，邀知名雕塑家莊靜雯、舉辦「且聽風吟」戶外銅雕創作展，在日式景觀花園中展出多件大型銅雕，結合女性的陰柔與雕塑的陽剛，盼重新定義公共藝術美學。
大美無言藝術空間是全台首座結合金礦928頂級足體舒壓的藝術美學空間，成立7年來已展出多位當代新銳藝術家作品，最近將登場的「且聽風吟」特展為其初次舉辦戶外大型雕塑作品展，從未在台中公開亮相的「風」與「蛻變」系列作品也將參展。
館方指出，「風」系列作品強調人、土地與自然三界面的自然與共生，而展覽中最具代表性作品的「甦醒」，則是莊靜雯選擇長伴已故摯友齊柏林先生的作品，其述說蝴蝶翅膀的精靈象徵自由翱翔，就像是無拘束的心結合深愛台灣的情永存不滅
出生宜蘭的莊靜雯長年旅居美國攻讀立體藝術與從事雕塑創造，作品深受國外藝術界肯定，她擅長利用女性獨有的細膩與柔美，以輕盈之姿雕塑粗獷陽剛的銅作，並賦予冰冷無生氣的銅材栩栩如生的生命力，對於原本多是男性站台的銅雕世界，給予了現代新女性的不同詮釋。
這次展覽將於下月2日展開，將持續至11月19日，配合展期，業者也推出按摩消費不限金額，完成IG活動指令還可獲得藝術家限量手繪明信片組活動。
(中時)
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