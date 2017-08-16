同班機蔡依林 周杰倫的反應是...

周杰倫、昆凌與蔡依林盛傳將出席同場活動。（圖／取材自周杰倫 Jay Chou、蔡依林 Jolin Tsai臉書）

周杰倫（周董）與蔡依林（Jolin）曾有過一段情，雙J過去曾多次同台，兩人近日則有望在大陸活動上再度碰頭，周董今（16日）現身松山機場準備飛往上海，據悉，蔡依林也剛好搭同班飛機，周杰倫被問到同機Jolin時，他則不發一語。

大陸「紅星美凱龍魯班設計尖貨節」盛傳將於28日舉辦晚會，活動海報上有蔡依林和周杰倫，還有要與奧蘭多布魯共同宣傳新片《極智追擊：龍鳳劫》的昆凌，三人有望同台，根據《蘋果日報》報導，周杰倫今與蔡依林搭同班機，蔡依林沒有現身報到櫃檯，似已提早進入，周董則是戴著口罩現身，被問會不會覺得同機蔡依林很巧、是否會分享爸爸經等等，周杰倫則不發一語。

(中時電子報)