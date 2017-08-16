全台大停電 KPMG：凸顯五大問題

安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠表示，和平電廠的電塔因為颱風倒塌無法供電、破記錄連續超過十天高溫超過36度、台電備轉容量僅在5％左右等情況，昨再因為人為疏失導致的跳電，讓經濟部長下台，也使得台灣電力供應的困境白熱化。這是典型天不時、地不利、人不和糾結出來的意外，更加凸顯五大問題。

首先電力供應是百年大計，能源轉型不是1、2天，若20年前台灣就開始投入再生能源及其他替代能源開發，今日不會這麼捉襟見肘；相同地，今日若因此倒退替代能源的開發，20年後我們會付出更大的代價。

第二，複合式的災難常常是天不時、地不利丶人不和，現在可以用一個部長、一點賠償、一些不便利作為跳電的代價，但若這個意外發生在核能電廠，我們得深思的是換不回的代價。

第三，限電、跳電的風險，已是個真議題，各界須尋求可以著陸務實的能源配比政策。「非核」是為台灣尋求長期安全的目標，但是短期不是零和遊戲，必須尋求一個確保現階段電力供應安全、又能支持台灣20年電力低碳轉型的階段性能源配比政策。

第四，5年內全球暖化造成氣候變遷所產生環境生態與社會的外部成本 ，將會成為課徵碳費或碳稅的依據，高排碳的發電會使台灣企業的出口競爭力下降。

最後是勿讓目前的電力供應吃緊的壓力，簡化成政治口水，要低碳又要非核、要民生又要經濟，台灣必須走出長期便宜電價的舒服區，用未來全球低碳經濟的利基來尋找目前的轉型路徑。

(工商)