世大運》時尚鋼珠人＋銀色未來人 開幕式表演服裝超前衛
2017台北世大運19日將在台北田徑場開幕，其中文化節目造型服裝設計十分具可看性，由表演藝術圈炙手可熱的服裝設計師，同時也是國際時尚舞衣品牌「KeithLink」的創意總監林秉豪擔綱服裝設計。
林秉豪說，開幕典禮最大特點是大量使用現代舞舞者，有別於戲劇舞台誇張的服飾和肢體動作，舞蹈演出在服裝造型上如何呈現節目意涵，兼顧表演者舞蹈肢體動作無限延伸的舒適度，是本次規劃表演服裝一大挑戰；在造型思考上，設計絕不是第一考量，因服裝幫助舞者展現線條，在每個快、慢、速度、動作的變換之間，服裝布料質材必須與身體、音樂的速度節奏有好的搭配。
本次世大運配合最先進的4K轉播系統，林秉豪表示，因此在演出人員的服裝細緻度、色澤光感呈現，每個細節都需要檢視。透過雙手摩挲、拉扯的各色各式服裝，從量身訂做的色彩染布、剪裁、彈力、透明度與光澤感，每一個細節都是檢視這服裝合不合適的重點。
開幕典禮文化節目的編排架構上以三大篇章「活力島嶼」、「匯聚台北」、「世界部落」呈現台灣的過去、現在與未來。主軸概念為表現台灣繽紛十足的在地多元文化，傳遞台北城獨特的氣味、口味、人情味；以及邁入數位時代，台灣與世界不可分的互動連結。
因此在「活力島嶼」的服裝設計概念上，配合亮麗舞台效果的十種花樣，勾勒先民的東方剪裁服裝型式，同時將幾何線條圖案轉化原民語彙，以現代手法呈現文化元素；在「匯聚台北」上強調融合、混搭、多元，大膽採用多種高彩度的服裝造型，透過舞者的肢體與影像色彩，充分表達絢麗歡騰屬於這城市的繽紛活力。
當場面轉換至「世界部落」時，強調晶圓、科技等未來感以及光與數位時代印記，銀色具未來感的角面工作服出場，在節目進行中搭配三段落主題，透過具前衛工業風的造型個性表現，塑造角色外部形象，抽象演繹台灣在世界不能忽視的貢獻，體現不同於一般演出風格。
(中時電子報)
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