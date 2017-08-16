男子國道逆向駕駛撞死人 酒測值達1.02
國道10號高雄燕巢路段16日凌晨發生一起逆向對撞車禍，47歲符姓男子逆向從旗山端上高速公路，在嶺口交流道附近撞上對向一輛白色轎車，造成鍾姓駕駛被夾在車內傷重不治，警方對肇事符男抽血檢測為204.6，換算呼吸酒測值高達1.02，偵訊後依公共危險等罪嫌移送法辦。
國道警方表示，今天凌晨1點左右接獲報案，指國道10號東向往旗山方向，有汽車逆向行駛，國道五隊警網準備前往攔查，未料肇事車輛已於東向西21.4公里處與來車對撞，警方趕到現場，發現其中一部車輛已經嚴重扭曲變形，56歲鍾姓駕駛被夾在扭曲變形車體中，全身流血躺臥在車內待救援，另一輛尾隨的休旅車因閃避而撞上護欄。
消防隊趕到現場救援，救護人員先將衝撞路肩的48歲輕傷劉姓駕駛送醫，由於劉僅多處擦傷及撕裂傷，經治療後已無大礙，警消合力下，將變形扭曲的白色車輛鍾姓駕駛救出後，將他緊急送醫急救，但由於鍾男受創嚴重，經急救後仍因傷重不治死亡。
警方表示，符姓駕駛脾臟破裂，送加護病房救治中，由於符男酒駕撞死人，警方將依公共危險及過失致死罪嫌將他送法辦。
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(中時)
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