嘉縣藍議員諷蔡英文是玩家 只會口號治國

嘉義縣議員李國勝認為一個經濟部長下台，沒辦法對國人交待。（呂妍庭翻攝）

針對昨全台大停電，國民黨嘉義縣黨團發聲明痛罵蔡政府「口號治國，全民遭殃」，讓台灣陷入一片漆黑，黨團書記長，縣議員李國勝更直，手機關機都還有步驟，何況是發電廠，按一個開關就跳電？「騙笑ㄟ！」，批發生這麼大的事，就一個經濟部長下台，能對國人做交代嗎？要求綠色執政團隊坦然面對，承認政策錯誤，不要再玩口號治國了！

李國勝說，幾天前蔡政府信心滿滿宣示限電紅燈已轉橘燈，昨15日果然沒有紅燈、更沒有黑燈，而是直接上演全台大停電戲碼，讓蔡政府的臉黑掉了，更是921地震天災以來，史上第一次讓全台灣668萬戶家庭因為「人禍」歷經最黑暗的一晚。

縣黨團表示，從民進黨執政以來，一個小兵「按個鈕」就可以射出近億元的雄三飛彈，還精準打中漁船造成1死3傷，現在一個中油員工「按個鈕」可以在2分鐘關掉約420萬瓩的桃園大潭火力發電場，卻只有一個經濟部長下台，能對國人做交代的嗎? 試問，除了用「玩」，實在想不出更恰當的詞，而蔡總統跟行政團隊就是玩家，把國家玩成這樣！

縣黨團說，2012年當時的民進黨總統參選人蔡英文嘉義縣競選總部動土，縣長張花冠說明嘉義縣小英綠總部大量採用太陽能、風力發電環保建材，傳達蔡英文2025年非核家園的政治理念，立委參選人陳明文、蔡易餘更是隨侍在旁掛保證，一直強調要三席全上全壘打，現在蔡總統競選時說過的話！跳票、跳電了，民眾對「非核家園」的疑慮必然升高，對蔡政府治理能力自是一大打擊，叫嘉義鄉親以後如何相信這個政府？

(中時)