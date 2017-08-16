城隍爺夫人加持 唐美雲御夫鞋周末淡水登場
唐美雲歌仔戲團取材民間信仰城隍爺夫人故事的新編歌仔戲《御夫鞋》將再重演，當家小生小咪將飾演來自英國的心理師，以英語歌詞加上歌仔戲曲牌，逗趣剖析夫妻相處之道。
藝術總監唐美雲表示，《御夫鞋》最初是受邀為台北霞海城隍廟城隍夫人慶生之作，「相傳城隍爺夫人的御夫鞋，具有擊退小三、促進婚姻和諧的功效，不少女信徒都會到廟裡求上一雙，保佑生活裡的幸福和諧，我們以這傳說為靈感，說了一對歡喜冤家的故事。」
唐美雲說，「御夫鞋」一詞也幾經演變，「從最初的『馭夫鞋』到現在的『御夫鞋』，也顯示著時代的進步和男女平權，御夫鞋還有幸福鞋之意。」
《御夫鞋》故事描述一對地方上具有聲望的夫妻，丈夫是鐵口直斷的算命師，專為街坊鄰居解決大小事，妻子是專為人牽線作媒的媒人婆，但夫妻兩雖然協助他人處理生活裡的難題，但面對婚姻裡的相處習題，卻不知該如何處理，也有不為外人道的心事。
因此，由歌仔戲名伶許秀年所飾演的妻子，每天拿著御夫鞋，向城隍爺夫人吐露心事，而唐美雲所飾演的丈夫，則是求助於由小咪所飾演的英國心理師。小咪在戲裡初登場，就高唱一曲英語曲牌，還牽著小狗上台，一派輕鬆的英國紳士模樣，讓戲迷看到不一樣的一面。
唐美雲表示，目前她正在醞釀下一齣新戲《新梁祝傳》，預計邀集多位歌仔戲演員同台，為經典梁祝戲碼再開創新演法，將於年底推出。
《御夫鞋》將於8月19日在新北市淡水金色海岸演出。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。