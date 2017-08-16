城隍爺夫人加持　唐美雲御夫鞋周末淡水登場

唐美雲歌仔戲團新編歌仔戲《御夫鞋》，取材民間信仰裡城隍爺夫人故事，其中當家小生小咪（中）將飾演來自英國的心理師，以英語唱詞加上歌仔戲曲牌，逗趣剖析夫妻相處之道。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲歌仔戲團新編歌仔戲《御夫鞋》，取材民間信仰裡城隍爺夫人故事。唐美雲（前排右2）於劇中飾演鐵口直斷的算命師，此外戲裡由五名壯碩男演員所反串的貴婦算命團，也是頗為逗趣的甘草角色。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲歌仔戲團取材民間信仰城隍爺夫人故事的新編歌仔戲《御夫鞋》將再重演，當家小生小咪將飾演來自英國的心理師，以英語歌詞加上歌仔戲曲牌，逗趣剖析夫妻相處之道。

藝術總監唐美雲表示，《御夫鞋》最初是受邀為台北霞海城隍廟城隍夫人慶生之作，「相傳城隍爺夫人的御夫鞋，具有擊退小三、促進婚姻和諧的功效，不少女信徒都會到廟裡求上一雙，保佑生活裡的幸福和諧，我們以這傳說為靈感，說了一對歡喜冤家的故事。」

唐美雲說，「御夫鞋」一詞也幾經演變，「從最初的『馭夫鞋』到現在的『御夫鞋』，也顯示著時代的進步和男女平權，御夫鞋還有幸福鞋之意。」

《御夫鞋》故事描述一對地方上具有聲望的夫妻，丈夫是鐵口直斷的算命師，專為街坊鄰居解決大小事，妻子是專為人牽線作媒的媒人婆，但夫妻兩雖然協助他人處理生活裡的難題，但面對婚姻裡的相處習題，卻不知該如何處理，也有不為外人道的心事。

因此，由歌仔戲名伶許秀年所飾演的妻子，每天拿著御夫鞋，向城隍爺夫人吐露心事，而唐美雲所飾演的丈夫，則是求助於由小咪所飾演的英國心理師。小咪在戲裡初登場，就高唱一曲英語曲牌，還牽著小狗上台，一派輕鬆的英國紳士模樣，讓戲迷看到不一樣的一面。

唐美雲表示，目前她正在醞釀下一齣新戲《新梁祝傳》，預計邀集多位歌仔戲演員同台，為經典梁祝戲碼再開創新演法，將於年底推出。

《御夫鞋》將於8月19日在新北市淡水金色海岸演出。

(中時)