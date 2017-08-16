透明魚特展馬來西亞登場 科普教育交流
教育部推動「新南向人才培育計畫」，由國立海洋生物博物館辦理「雀斯派倫特˙費雪的秘密」特展移展，自今天起為期3個月，在馬來西亞登嘉樓大學盛大展出。
「雀斯派倫特˙費雪」是透明魚「Transparent Fish」的英文翻譯，它的標本製作是魚類學及比較解剖學相當普遍的技術，也就是將魚類標本以酵素分解肌肉細胞，並用化學藥劑將肌肉透明、骨骼染色，以有效觀察骨骼的特徵、骨骼間的連接方式及生物發育過程的方法。
教育部表示，本次特展內容包含「觀察放大鏡」、「費雪世家族」、「費雪研究室」及「創意好角落」等四區，44個大小不一的展示缸合計展出共計接近500件精緻的透明生物及透明魚類標本。
「觀察放大鏡」展示鎖管、螃蟹、魚類、青蛙、蠑螈、壁虎、幼鱉、鳥類、老鼠等的透明生物標本，讓參觀民眾近距離觀察各式生物骨骼之差異。
「費雪世家族」展示古代、淡水、河口、礁岩、表層、中層、底層及底棲等來自多樣棲地與不同體型的透明魚標本。
「費雪研究室」呈現四種轉化為透明魚的常見食用魚類，以及透明?仔魚和朱文錦透明魚標本的製作過程解密；「創意好角落」則是展現透明魚相關文創商品和專書，並特別以專區介紹海生館的研究成果與提供精選出版品試閱。
今天開幕時，教育部次長蔡清華及海生館館館長陳啟祥均出席，同時海生館與登嘉樓大學將進行圓桌論壇，就雙方研究作專題報告，並討論日後合作模式，拓展國立社教機構之科普教育國際交流。本次特展是科普教育國際交流的特色展出，有興趣者可上網瀏覽宣傳短片。
(中時)
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