強化合作 日外相、防相赴美出席「2＋2」會談

日媒報導，為了出席日美外長與防長「2+2」磋商，日本外務大臣河野太郎和防衛大臣小野寺五典16日啟程前往美國華府，將就如何加強日美同盟遏制力等具體方針開展討論。

大陸中新社16日稱，這是美國總統川普上任後，兩國首次舉行外長與防長「2+2」磋商，磋商預定於17日晚上在美國華府舉行，日本外務大臣河野太郎和防衛大臣小野寺五典16日啟程前往美國。

日相安倍晉三與川普15日舉行電話會談，在日美外長與防長2+2磋商中，雙方將在兩國元首電話會談的基礎上，就今後的合作問題開展協商。

同時，雙方還將就如何加強日美同盟的遏制力和應對能力等具體方針進行討論，並確認美國將使用包括核威懾力在內的所有戰鬥力量保衛日本。

(旺報)