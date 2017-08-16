蔡英文道歉停電聲明有玄機？黃安：綿裡藏針
近來用電量創新高，昨(15日)下午驚爆全台大跳電，造成688萬戶受影響，直到晚間9時40分才全部恢復供電，對此總統蔡英文昨晚在臉書罕見發出聲明致歉，引來正反兩極評論，長期定居北京的黃安更發文批：「綿裡藏針」，諷刺蔡英文將責任推得一乾二淨，將錯誤都推給前任執政者。
黃安今早發文表示：「昨天台灣大停電，蔡英文發臉書出來道歉。這份道歉聲明其實是綿裡藏針的」，他指出蔡英文所言「可是台灣竟然就這樣的過了這麼多年」，其實暗藏玄機，意指「就又把責任又推給了馬英九、陳水扁，她蔡英文可是不知情的、無辜的，可不能賴她哦。」
蔡英文的這份道歉聲明，讓黃安想起崇禎皇帝臨死前的名言：「朕非亡國之君，諸臣皆亡國之臣也。」將錯都推給臣子，然崇禎皇帝最後上吊殉國，黃安認為至少比蔡英文有膽量，笑說若台灣有難，蔡英文絕對不會「殉台」，最後酸：「她全家都是外國籍，她可去的地方多了去了」。
(中時電子報)
關鍵字：黃安
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