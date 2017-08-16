將台灣菜市場文化搬上舞台　壞鞋子舞蹈劇場「春泥II眾聲相」

壞鞋子舞蹈劇場以菜市場裡攤販與民眾群像為靈感，融合舞者自身生命經驗，推出《春泥II眾聲相》。（壞鞋子舞蹈劇場提供）

將台灣菜市場文化搬上舞台，壞鞋子舞蹈劇場新作《春泥II眾聲相》，以菜市場裡攤販與民眾群像為靈感，融合舞者自身生命經驗，還把白蘿蔔、花椰菜當作說故事道具，8月在新北市首演。

林宜瑾表示，菜市場是每個台灣人的共同記憶，而每個人對菜市場都有不同的觀察，「我請舞者們從自家附近的菜市場觀察起，從攤販和往來的人群、菜市場裡的現象找到肢體元素，再加以發展成舞作。」

林宜瑾出生於1983年，是雲林西螺人，自小接受芭蕾舞、民族舞等科班訓練，北藝大舞創所畢業後到法國巴黎駐村，才發現自己對台灣文化很陌生，返國後決心以台灣元素為題材創作，她曾環島以親近土地，也曾學習民間儀式牽亡歌，這些都化為她的舞作《泥土的故事》和《彩虹的盡頭》等。

《春泥II眾聲相》是自去年舞作《春泥》延續而來，當時邀集9位平均年齡35歲以上的民眾，將自己的生命故事搬上舞台；這回同樣號召了平均年齡40歲以上的6位素人和3名專業表演者，同台搬演自身故事，並將菜市場裡的魚販、肉販、菜販等工作動作元素融入其中。

林宜瑾表示，菜市場就是人們交換訊息的社交場地，「這支舞也像是菜市場一樣，人們在此交流自身故事。」林宜瑾舉例，像是其中有位舞者平時從事特殊教育，因工作壓力繁重，只得常常躲在別人看不到的地方，以猙獰的表情紓壓，「我請她將這個猙獰的表情發展成舞蹈動作，因此在舞作裡可以見到她緊繃表情和面帶微笑表情的快速切換，很有意思。」

此外，舞作內容將以美人魚傳說串起舞者故事，描述一隻美人魚悠游於塵世裡，遇見種種現象，林宜瑾說，「這6名舞者，包含了已婚、未婚、失婚的女性，她們就像美人魚一樣，渴望遇到好對象，但現實總是有所落差，而生活仍要繼續，就像人們必須去菜市場。」《春泥II眾聲相》將於8月26日至27日，在新北市板橋435藝文特區演出。

(中時)