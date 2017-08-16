新北市污水下水道工程 傳工人墜井意外

工人被救出後回憶事發狀況。（陳俊雄攝）

消防人員正搶救受困的李姓工人。（陳俊雄攝）

今日下午二時許，位在新北市樹林區大安路228號的污水下水道工程傳出工人墜井的工安意外，現場工地描述，當時是在挖縱向下水道時，土石突然崩落將60多歲李姓工人壓在裡面，目前消防局將大安路封路搶救中。

這段污水下水道工程是由水利局發包，原本預定七月30日完工但卻展延，承包商為廣記公司，受困李男目前生死未卜。

(中時)