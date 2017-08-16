烏克蘭否認提供北韓飛彈引擎

北韓近來在研發長程飛彈方面進展神速，專家指是因為借助烏克蘭一座兵工廠取得的火箭引擎，但烏克蘭航太總署官員否認提供北韓任何協助。

倫敦國際戰略研究所研究員艾勒曼表示，北韓最近試射的洲際彈道飛彈是以烏克蘭尤茲馬斯（Yuzhmash）兵工廠生產的RD-250引擎為基礎。

但烏克蘭太空總署代理署長拉琴科說，尤茲馬斯工廠生產的RD-250引擎，用於提供給俄羅斯的Cyclone-2和Cyclone-3太空火箭。而尤茲馬斯自烏克蘭獨立後就未再生產軍用火箭，與北韓的核子導彈計劃毫無關係。

美國也表示，根據美方得到的情報，北韓不是依賴進口的引擎。相反的，美國研判北韓有能力自行生產這類引擎。

(中時)