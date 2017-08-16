南市登革熱境外移入病例再添1例 累計11例

東南亞登革熱疫情發燒，台南市8月12日再確診1例登革熱境外移入病例，一名居住南區的40歲男性前往菲律賓旅行，返國出現發燒，12日確診為陽性，統計截至今年已累計11例境外移入病例。

台南市政府登革熱防治中心主任陳怡表示，這名居住南區40歲男性，7月7日前往菲律賓自助旅行，8月11日返國，返國當日開始出現發燒，於機場檢疫站因發燒經檢疫人員進行登革熱NS1快篩，結果呈陽性反應，確診為第11例境外移入登革熱個案，防治中心8月11日接獲通報後，立即聯繫個案至醫院就醫住院治療中。

此外，當日也已立刻進行個案住家環境孳生源巡查清除，並於住家內放置噴霧罐，8月14日完成住家戶內外環境化學防治措施，現持續加強巡查周圍環境清除孳生源，並提醒南區新生里民眾及周圍醫療院所提高警覺並加強通報。

鑒於近期東南亞地區登革熱疫情持續升溫，國內已出現2起志工團之登革熱境外群聚感染事件，加上高雄市有民眾於7月31日自緬甸返國後，8月4日因發燒就醫但刻意隱匿旅遊史，經8月10日確診登革熱，卻因隱匿與規避疫情，遭衛生單位爰引傳染病防治法第31、43、67條規定，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰緩。

登革熱防治中心也提醒民眾，加強注意就醫時需主動告知相關旅遊史，以免於社區傳播病毒及受罰。

現逢氣侯潮濕炎熱季節，適合登革熱病媒蚊繁殖孳生，經登革熱防治中心監測人員於社區進行病媒蚊密度調查及誘卵桶佈點，監測結果第32週疫情週報顯示，病媒蚊密度調查布氏指數4級有2區2里(仁德區新田里、安南區城中里)，5級有2區3里(仁德區中生里及仁德里、安南區佃西里)。

(中時)