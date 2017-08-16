張宇產後10天坐月子偷溜 曬全身照根本少女
前主播張宇2月和政大學長男友、Tutor ABC副總裁劉彥谷閃電登記結婚，本月6日順利在美國產下兒子Kaden，目前正在坐月子的她，昨（15日）偷偷溜出門放風，同時曬出一張全身照，身材如同以往纖細，讓網友驚呼「不像剛生完」。
張宇昨在臉書PO出自己產後首度偷溜出門的照片，要大家找找亮點是什麼，只見她全身包緊緊，頂著大太陽到超市購物，雖然戴上墨鏡、穿長袖外套和長裙，腰上還有防傷口崩開的束腹帶，但仍看的出她身材恢復相當快速，四肢纖細到就像沒生過一樣，引來網友狂讚「簡直大學生」、「已經沒肚子了阿」、「這身材不科學」、「根本少女」。
另外，張宇也分享產後神速瘦身的秘訣，表示「餵母奶很神奇」，大家也紛紛留言要她注意別吹到風，提醒月子期間要好好照顧身體。
(中時電子報)
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