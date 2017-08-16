實彈秀 中國兵器裝甲日 新型戰車輪番亮相
中國兵器工業集團16日在內蒙古包頭舉辦了「裝甲與反裝甲日」活動，多款新型坦克與裝甲車登場，進行了機動表演與實彈射擊。
首先VT4主戰坦克、VT5輕型坦克以及VN17，VN16等輪式裝甲車共十多型裝備登場。VT4是新一代外貿型主戰坦克，是中國兵器針對國際坦克發展趨勢所研製的。
VT-4主戰坦克全重52噸，配裝一門125毫米滑膛炮。
接著VN16型兩棲裝甲突擊車、VN1B型8×8輪式裝甲車穿越深水區域，展現了強大的涉水能力。
VN16是中國研製的新一代兩棲突擊車，戰鬥全重為28.5噸。主要採用鋁合金和複合裝甲車身，可以越過梯度60%的障礙，可以通過深度.07米、寬度2米的深溝，在水面的行駛速度時速不小於25公里，可以抵抗四級的海況。
而在火力方面，它裝備了一門105毫米線膛坦克炮，可以由兩棲登陸艦上直接攻擊灘頭。
此外，還有多款「紅箭」系列反坦克飛彈上演精確打擊，包括HJ73系列、HJ9A、HJ10、HJ11、HJ12等。
VT4主戰坦克、VT5輕型坦克、ST1輪式突擊車先後展示行進中發射等實彈射擊，5發5中，展現了強大火力。
首次公開獻技的「坦克剋星」紅箭10、11、12等3款反坦克武器則分別發射導彈，三發三中。紅箭-12是解放軍第一款射後不理單兵攜帶式反坦克飛彈系統，屬與第3代單兵反坦克飛彈，類似美國「標槍」反坦克飛彈。
而GL5型坦克裝甲車主動防護系統對來襲反坦克火箭進行攔截，上演了「裝甲與反裝甲」的對決。
在展示中，GL5坦克主動防禦系統安裝在一輛類似96主戰坦克的車輛上，當它探測到來襲的國產120毫米反坦克火箭彈時，發射了兩枚攔截彈。
(中時電子報)
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