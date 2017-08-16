看不下去　綠營南市議員臉書開罵

民進黨籍的台南市議員林志聰，昨日大停電後，在臉書上開罵，對政府施政感到不滿。（翻攝林志聰臉書）

昨日全台大停電，台南地區因台電實施分區輪流供電，影響超過30萬戶民眾，民進黨籍的台南市議員林志聰，昨晚在自己的臉書抒發情緒，寫下「這是什麼政府！全台大停電！真他馬的...」，引發網友討論，還有人留言「自家議員也看不下去了！」其實在今年5 月間，林志聰就曾在臉書提到「完全執政一年！改革力道還是不及格」，對民進黨的施政成績感到不滿，頗有恨鐵不成鋼的感慨，林志聰受訪時說，現在民進黨已經是完全執政，希望政府面對諸多問題，要「勇於面對」，不然人民遲早失去信心。

林志聰表示，昨天大停電，他也接到不少里長、基層民眾的反應電話，聽了心情很不好，民進黨能執政，是靠民眾一票票選出來的，但現在的施政，真的有貼近民意嗎？對得起支持者嗎？身為民意代表，被罵也要吞下去。

對於政府推動「非核家園」，林志聰認為，必須向基層說明，讓大家知道政府有什麼配套，具體措施跟進度如何，針對國營事業內部缺失也要進行檢討，要讓民眾感覺政府有在認真做事。

(中時)