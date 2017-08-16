渡邊謙爆明年才能離婚 財產隨時歸0
渡邊謙因為背著癌妻南果步偷吃嫩女，讓南果步傷心不已，不過據悉兩人至今仍沒有討論離婚事項，傳出是為了保住渡邊謙工作！而目前南果步住在渡邊謙先前購入的東京豪宅，有知情人士透露，未來兩人離婚，渡邊謙財產恐絕大部分都歸南果步所有。
渡邊謙因偷吃小他21歲嫩女震驚娛樂圈，他神隱3個月後終於在7月開記者會道歉，但至今他與南果步仍未辦離婚，傳出是因渡邊謙手上有兩大作品，包含NHK的《西鄉殿》以及好萊塢電影《酷斯拉》續集，有傳電影公司與NHK都不希望渡邊謙離婚影響兩部作品。
《西鄉殿》預計將於明年8月殺青，推估渡邊謙與南果步會在那時段處理離婚事宜，加上目前南果步與母親、姊姊仍住在先前渡邊謙購入的東京豪宅中，事發後渡邊謙則是一次都沒返家；有知情人士透露，兩人共同擁有的房地產等財產皆由南果步處理，因此未來若兩人離婚，大部分財產恐都成為南果步的贍養費。
(中時電子報)
關鍵字：渡邊謙
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