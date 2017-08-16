陸生宿舍髒亂遭退宿？文大：僅處分通知非退宿

針對文化大學以宿舍不乾淨為由，無預警將目前就讀大二到大四共50名大陸學生退宿，文化大學學務長方元沂表示，學校目前的做法僅處於通知處分階段，但通知不代表退宿，待8/21召開會議後，會再研議後續處理方式。

方元沂指出，這幾名陸生的宿舍環境相當髒亂，並且已達違規的程度，不過此事目前仍處於通知階段，學生收到的電子郵件通知，只是處份，並不是退宿通知，但未釐清細節，校方將在8/21舉行會議，進一步掌握管理員說法、通聯紀錄，並讓不在台灣的陸生參加視訊會議，表達個人意見。

方元沂也提到，文大對於台灣學生或大陸學生的態度都一樣，不會因為身份或來自的國家地區不同，而有差別待遇，過去也曾有過學生因宿舍不乾淨而受到通知處份，這次爭議之所以引起輿論關注，即在於受到政治環境的影響，導致話題被炒作。

(旺報)