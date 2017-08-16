桃衛局複查「不貽樣湯包」　環境衛生已改正

衛生局今日再次稽查，不符食品良好衛生規範處已令限期改正。（衛生局提供）

日前有民眾向桃園市調處檢舉陳情御品香點心坊「不貽樣湯包」環境衛生有疑慮，桃園市政府衛生局與市調處人員聯合環保局、經發局、法務局等局處進行食安聯合稽查，現場發現該公司未申請工廠登記、製作環境不完全符合優良衛生標準、現場作業人員缺體檢紀錄、湯包及炸排骨作業區窗戶未有病媒防治的紗窗、作業區冷凍包材與產品未區隔，以及地面不潔等缺失，衛生局也立即要求業者改正。

衛生局今日再次稽查，不符食品良好衛生規範處已令限期改正，衛生局強調，若複查不符規定，將依違反食品安全衛生管理法處新臺幣6萬元到2億元的罰鍰，本市業者食材製作流程均應符合規範，若有違法絕不縱放。

(中時)