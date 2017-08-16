全台大停電 澎湖倖免於難仍開砲中央

全省大停電，國民黨澎湖縣黨部串聯抗議行動，嚴正表達不滿。（陳可文攝）

全台無預警大停電，外島澎湖縣幸免於難，昨(15日)國民黨各縣市群起抗議，澎湖縣黨部也召集黨代表發出怒吼，痛批政府「用愛發電，謊言欺騙」，呼籲民進黨要多加油！

國民黨中央黨部昨日動員全國各縣市黨部針對全省大停電風暴表達嚴正抗議，澎湖縣黨部主委鄭清發、副議長陳雙全、馬公市代表會副主席許國政等號召黨代表們響應抗議大行動。

陳雙全表示，停電風暴是人為疏失，但是政府不可推卸責任，蔡英文政府一再強調2025非核家園政策，能源轉型操之過急，舊的退太快、新的上不來，嚴重影響國家經濟發展，政府應該好好思考用電需求為來的方向。

陳雙全痛批，非核家園不是口號，民進黨完全執政，卻是跳電保證，要求蔡英文總統向全民道歉，同時查明事故究責，不要真如網友訕笑「用愛發電」來欺騙台灣人民。

鄭清發指出，澎湖擁有獨立的尖山發電廠，這次幸運地未捲入全台大停電的風暴，現階段澎湖地區供電無虞，所以也暫時不需要實施限電窘境；但是目前台澎之間的海底電纜已鋪設完成，只是尚未併聯接，未來一旦接通後，倘若再遇上大規模停電，屆時恐怕也將會連坐遭受波及。

(中時)