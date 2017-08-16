呂文婉公開騷擾電話求助 「手機型號」反成關注焦點
「資深名嘴」呂文婉常在臉書分享生活點滴，並與網友不定時互動，而她今天透露有支不明的電話號碼，三不五時就來電騷擾，便在臉書PO文尋求協助，未料手機型號反而成了關注焦點。
呂文婉將此電話號碼在臉書公開，表示長期遭到騷擾讓她相當困惑，但一開始就覺得不妥所以沒有接，但根據經驗不是補習班、推銷業務就是詐騙集團，讓她直呼想把這支電話給取消掉，而網友也紛紛給予意見，表示「直接設定拒接，就會慢慢少了」、「應該是詐騙，藉由類似skype軟體撥號」，不過更讓網友關注的則是手機款式，是在市面上幾乎見不到的古董機，驚呼現在還有人在使用，是否也太耐用了，意外掀起一波討論，見到網友樓歪也讓呂文婉跳出來說明，表示那其實是是家裡的「無線電話」，才解開眾人的疑惑，
(中時電子報)
關鍵字：呂文婉
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