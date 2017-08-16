軍公教加薪再漲基本工資？勞團：資方吃政府豆腐
基本工資審議委員會將在本周五(18日)登場，勞動部長林美珠今（16）日下午與審議委員會中7席勞工代表進行「會前會」，勞方仍舊表達希望基本工資月薪能調漲到27K以上的立場，面對資方團體提出的軍公教先調薪再調基本工資，痛批是「工商團體吃政府的豆腐」。
全國產業總工會理事長莊爵安於會前受訪指出，勞方委員們已先進行內部會議討論，主張基本工資應以每人每月最低支出乘上就業扶養比，希望這次調整月薪可以達到2萬7711元，時薪則是160元。
至於資方團體提出先修一例一休，以及軍公教先調薪等問題，莊爵安認為，一例一休實施後碰到的問題可以再做討論，但這跟基本工資無關，基本工資適用的是台灣最底層弱勢勞工，與一例一休產生的問題完全不同，不可混淆一起討論。
莊爵安說，企業加薪與否，是看公司有無獲利盈餘，看勞資共同創造出來的利益伙食，願不願意和勞工共享，軍公教的調薪則是政府依照經濟狀況和人民所得來評估，政府既然已經說今年不調整軍公教薪資了，資方還以此為條件，「這是工商團體吃政府的豆腐」。
新竹縣總工會理事長陳福俊表示，軍公教調薪、一例一休問題，都跟基本工資是兩碼子事，應該分開來談，韓國基本工資已經調漲到4萬2千元，台灣從民國86年到96年整整10年沒有調薪，今年更應該大幅調整來補足才對，也絕不接受先調時薪再調月薪的方式，「兩者應該合併來談」。
(中時)
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