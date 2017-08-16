男童觸動飲料封口機 手部嚴重外傷

小男童誤觸飲料封口機，造成手部嚴重外傷。(曹婷婷翻攝)

幼童有藏不住的好奇心，一名2歲9個月小男孩在飲料店櫃台玩耍，意外啟動飲料封口機，造成右手從食指到小指的壓砸傷合併3度燙傷，造成中指、無名指及小指的指骨骨折，小指動脈損傷也造成血液循環不良，經成大醫院搶救，2小時內緊急肌腱縫合及顯微血管再接合手術，11天後順利出院，經過長達1年半追蹤，手部功能恢復良好，無損小男孩日常生活。

成大醫院外傷科洪國書醫師表示，小男孩在受傷後的2小時內接受緊急骨折復位、清創、肌腱縫合及顯微血管再接合手術，因手術時間較長而收治住進加護病房觀察3天；術後小指血液循環良好，傷口癒合順利，11天後順利出院，持續於復健部接受復健，經過1年半追蹤，確認手部功能恢復良好。

洪國書指出，坊間茶飲店及早餐店林立，飲料封口機隨處可見，雖然機器的安全設計不斷在改進更新，但，封口機造成的小兒手部外傷，時有耳聞。

他說明，封口機造成的小兒手部外傷，主要的傷害包括機器壓力產生的壓砸傷、高達攝氏120-180度溫度造成的燙傷，受傷程度依據溫度及受壓時間有所不同，從最輕微的擦挫傷，到嚴重的3度燙傷、開放性骨折，甚至是創傷性截指不等，每每都會造成家屬及孩童的遺憾。

洪國書強調，如果真的因為封口機造成手部外傷，除緊急關閉電源並盡快脫離機器外，應立即用冷水沖洗受傷部位，以減少殘餘高溫對手部的進一步傷害。另外，如有被機器截斷的肢端，務必用生理食鹽水浸濕的紗布包好，再用塑膠袋密封後浸泡於冰水中，連同病患一起送到有整形外科的醫院，盡快進行顯微重建手術。

(中時)