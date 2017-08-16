英駐台代表唐凱琳：維持運動風氣需持續投資
英國在台辦事處代表唐凱琳 （Catherine Nettleton）今表示， 他看到許多台灣民眾注重並積極運動維護自身健康，著實令他印象深刻；不過，要讓整個社會維持高度參與運動的風氣，必須透過持續地鼓勵與投資。
唐凱琳今與媒體餐敘時指出，世大運將帶來盛大且刺激的比賽，讓我們有機會對運動員表達景仰與讚美之情，不過，這類運動盛會也給予我們及社會省思其更深遠的意義與課題。
唐凱琳說，首先是這些賽事讓全世界各個角落的人們凝聚在一起，讓不同文化背景的人有機會互動，更進而瞭解彼此；再者，這些體育活動不會因種族、宗教、性別或性取向等因素而歧視任何人。
唐凱琳強調，不管參加何種層級的體育活動，世界級比賽或只是與親友一起鍛鍊身體，我們都能從運動中學到：投入的努力越多，收獲就越豐碩。相對於現今一些追求不勞而獲的社會壓力，這個啟示尤其彌足珍貴。
唐凱琳表示，因次運動可在社會中扮演重要的角色，「打破人與人之間的藩籬」，傳播包容的價值觀、宣揚公平競爭與團隊合作，並讓人們建立自我價值認同。
唐凱琳指出，運動也可刺激經濟發展，倫敦奧運與殘障奧運為先前發展較落後的東倫敦市區留下世界級的比賽場館、社區住宅以及大為改善的交通運輸系統等美好遺產。
唐凱琳說，她希望台北市、新北市和桃園市市民們也能享受世大運遺產所帶來的好處，包括在賽後使用英商企業所參與設計建造的游泳和網球場館設施。
唐凱琳表示，每當我走過台灣許多市區內的美麗公園，或是在基隆河畔騎著我在台灣購買的台製自行車時，她都看到許多台灣民眾注重並積極運動維護自身健康，著實令我印象深刻。不過，要讓整個社會維持高度參與運動的風氣，必須透過持續地鼓勵與投資。
(中時)
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