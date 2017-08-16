陽岱鋼千安剩一支 盼今首打席就達成

陽岱鋼距生涯千安僅差1支，今對養樂多盼首打席達成。(資料照 圖：擷取自巨人粉絲專頁)

目前日職生涯已經來到999安的旅日好手陽岱鋼，今巨人隊將與養樂多交手，陽岱鋼期盼擔任開路先鋒，並在首打席就完成千安里程碑。

陽岱鋼自2007年首度在日職一軍出賽後，效力11年，終於即將達成千安里程碑，原本15日就有機會在對上養樂多時完成，可惜比賽因雨延賽，陽岱鋼也期盼能夠在今首打席就達成紀錄。

陽岱鋼6月復出後，本季至今對上養樂多隊，打擊率高達4成78，共23打數擊出11安，相當有機會在今役中就能夠達成千安。

而日前陣中老將阿部慎之助，完成兩千安里程碑，陽岱鋼也相當佩服，他回應，「我的安打現在只有阿部前輩的一半，我會繼續努力的。」

(中時電子報)